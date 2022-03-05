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В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється – МВС

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В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється – МВС

РФ рухається до дефолту і громадяни починають розуміти, що це все через війну з Україною, заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється вдвічі тільки офіційно, а реально ­– втричі.  

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 5 березня.

"В Росії люди починають забирати гроші з банків. Більше того, всі магазини оргтехніки, багато магазинів одягу і так далі зараз мають аншлаги людей. Тому що люди розуміють, що рубль знецінюється вдвічі тільки офіційно, а реально ­– втричі. І потрібно швидше потратити цей рубль, щоб він хоч що-небудь коштував", ­– розповів представник МВС України.

"Більше того, ми всі розуміємо те, що Російська Федерація невпинно рухається до свого дефолту. Це дуже добре для нас, але ще краще ­– росіяни починають розуміти, що це все через війну з Україною. Можна багато чого розповідати в телевізорі, але це все через те, що їхній фюрер вирішив напасти на нашу державу", ­– додав Денисенко.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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