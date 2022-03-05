В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється – МВС

В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється – МВС

РФ рухається до дефолту і громадяни починають розуміти, що це все через війну з Україною, заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

В Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється вдвічі тільки офіційно, а реально ­– втричі.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 5 березня.

"В Росії люди починають забирати гроші з банків. Більше того, всі магазини оргтехніки, багато магазинів одягу і так далі зараз мають аншлаги людей. Тому що люди розуміють, що рубль знецінюється вдвічі тільки офіційно, а реально ­– втричі. І потрібно швидше потратити цей рубль, щоб він хоч що-небудь коштував", ­– розповів представник МВС України.

"Більше того, ми всі розуміємо те, що Російська Федерація невпинно рухається до свого дефолту. Це дуже добре для нас, але ще краще ­– росіяни починають розуміти, що це все через війну з Україною. Можна багато чого розповідати в телевізорі, але це все через те, що їхній фюрер вирішив напасти на нашу державу", ­– додав Денисенко.