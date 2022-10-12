В Росії продовжується серія загадкових смертей високопосадовців. На цей раз мертвим знайшли депутата держдуми Миколу Петруніна.

В Росії мертвим знайшли депутата держдуми Миколу Петруніна. Йому було 46 років.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Як зазначається, Петрунін був депутатом держдуми від партії “Єдина Росія”. Також він обіймав посаду заступника голови комітету з енергетики.

РосЗМІ пишуть, що депутат довго і важко хворів. Подробиці загибелі чоловіка не повідомляються.

Нагадаємо, що в Росії це вже не перша загадкова смерть високопосадовця. Останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

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