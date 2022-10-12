В Росії продовжується серія загадкових смертей високопосадовців. На цей раз мертвим знайшли депутата держдуми Миколу Петруніна.
В Росії мертвим знайшли депутата держдуми Миколу Петруніна. Йому було 46 років.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Як зазначається, Петрунін був депутатом держдуми від партії “Єдина Росія”. Також він обіймав посаду заступника голови комітету з енергетики.
РосЗМІ пишуть, що депутат довго і важко хворів. Подробиці загибелі чоловіка не повідомляються.
Нагадаємо, що в Росії це вже не перша загадкова смерть високопосадовця. Останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.
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