В Росії миттєво розкупили авіаквитки до країн з безвізом після оголошення мобілізації

Після оголошення Путіним часткової мобілізації у Росії розкупили квитки на літаки до країн, з якими в РФ діє безвізовий режим.

На сайтах російських авіакомпаній закінчилися квитки на найближчі рейси до країн з безвізовим режимом, зокрема до Туреччини, Вірменії, Азербайджану та Узбекистану.

Про це повідомляє російське видання РБК.

За даними російських ЗМІ, квиток на прямий рейс із Москви до Стамбула можна купити не швидше ніж на 23 вересня. Ціна стартує він 76 тисяч рублів, приблизно 46 тисяч гривень.

На сайті російського "Аерофлоту" найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня, вартістю 34 тисячі гривень.

На сайті Turkish Airlines на аналогічний рейс можна купити квиток не швидше ніж на 24 вересня приблизно за 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почалися вже сьогодні, 21 вересня.

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