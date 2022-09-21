Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії миттєво розкупили авіаквитки до країн з безвізом після оголошення мобілізації

Дата публікації
Перегляди
891
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Росії миттєво розкупили авіаквитки до країн з безвізом після оголошення мобілізації

Фото: gettyimages.com

Після оголошення Путіним часткової мобілізації у Росії розкупили квитки на літаки до країн, з якими в РФ діє безвізовий режим.

На сайтах російських авіакомпаній закінчилися квитки на найближчі рейси до країн з безвізовим режимом, зокрема до Туреччини, Вірменії, Азербайджану та Узбекистану.

Про це повідомляє російське видання РБК.

За даними російських ЗМІ, квиток на прямий рейс із Москви до Стамбула можна купити не швидше ніж на 23 вересня. Ціна стартує він 76 тисяч рублів, приблизно 46 тисяч гривень.

На сайті російського "Аерофлоту" найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня, вартістю 34 тисячі гривень.

На сайті Turkish Airlines на аналогічний рейс можна купити квиток не швидше ніж на 24 вересня приблизно за 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почалися вже сьогодні, 21 вересня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
891
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація