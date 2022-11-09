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В Росії мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині країни - експерт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Росії мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині країни - експерт

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині Росії.

В Росії мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині країни.

Про це ТСН розповів воєнний експерт Дмитро Снєгирьов.

“Упевнений, що мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині країни-агресора. Спостерігається зростаюча напруга у національних регіонах. Що не дивно, адже 70% мобілізації – це Татарстан, Саха, Якутія, республіки Північного Кавказу. Різко зросла можливість внутрішніх протестів – саме там”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що у Росії мобілізували депутата від партії Путіна, який виграв вибори у місцевого воєнкома.

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Дата публікації
Перегляди
306
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