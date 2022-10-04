В Росії мобілізовані помирають у призовних пунктах: зафіксовано новий випадок

В Росії за незрозумілих причин помер мобілізований чоловік. Помер він у призовному пункті.

В російському Омську у призовному пункті помер мобілізований чоловік. Через що саме загинув росіянин - невідомо.

Про це пише російська служба ВВС.

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Як стало відомо, чоловік помер у призовному пункті в російському Омську. Від чого саме та за яких обставин - невідомо. Повідомляється, що призовник - мешканець Красноярска на ім’я Дмитро В.

“У бюро судово-медичної експертизи Омської області заявили, що причини смерті не встановлено, експертиза займе півтора місяці. Дружина загиблого розповіла, що теж не знає подробиць. Дружина близького друга Дмитра, якого також мобілізували, розповіла, що суїцидальних нахилів у Дмитра не було”, - пише видання.

Дружина чоловіка вважає, що “померти сам він не міг”. У росіянина залишилося двоє маленьких дітей.

Видання також пише, що за останні дні це вже сьомий випадок, коли мобілізовані помирають на призовному або збірному пункті. Були випадки, коли мобілізовані помирали у відділку поліції.

Такий випадок стався у Владивостоці. Там мобілізований помер у поліції після того, як його затримали у воєнкоматі. Також зафіксовано випадок смерті на плацу.

В Тюменській області на призовному пункті виявили тіло ще одного мобілізованого.

Нагадаємо, що російські окупанти не підготовлені належним чином, проте їх не можна недооцінювати, оскільки бойовий досвід вони можуть отримати вже на позиціях.

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