В Росії мобілізовані записали відео зі скаргами на командування, потім один із авторів публічно вибачився за "хибні дані"

Молодший сержант армії РФ заявив, що разом із товаришами по службі записав звернення під тиском командира роти, побоюючись фізичної розправи.

Мобілізовані з Липецької, Рязанської та Тульської областей Росії записали відеозвернення, в якому поскаржилися на ставлення командування до них та відсутність гуманітарної допомоги.

На відео, опубліковане в групі "Новини Рязані ВКонтакте", звернуло увагу видання "7×7 - Горизонтальна Росія". У ролику четверо військовослужбовців, особи яких закриті масками, говорили про "недбалість командування 387-го мотострілецького полку". Зокрема, вони розповідали, що не отримали гуманітарної допомоги від своїх регіонів: техніки для доставки поранених, квадрокоптери, нічні біноклі.

Влада Липецької області заявила, що передала військовим допомогу, підкресливши, що "жодного разу не чула скарг".

Пізніше в тій самій групі "Новини Рязані ВКонтакте" з'явилося ще одне відео, на якому "молодший сержант Веретенников" заявив, що разом із товаришами по службі записав звернення під тиском командира роти, побоюючись фізичної розправи.

Нагадаємо, у Росії, в Новосибірській області, мобілізований напав з ножем на військових товаришів після того, як його змусили зібрати останки солдата, що потрапив під потяг.

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