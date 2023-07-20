В Росії на благодійному концерті збиратимуть кошти на мішки для трупів окупантів

В Росії вирішили організувати благодійний концерт, під час якого планується зібрати кошти на закупівлю мішків для трупів. Їх використають для військових, які воюють проти України.

Про це пише Newsweek.

Як стало відомо, благодійний концерт повинен відбутися в Благовєщенську Амурської області цими вихідними. Виступатимуть там рок-гурти, танцювальний ансамбль, спортсмени, презентують там також ляльковий спектакль.

Гроші ж з концерту витратять на покриття військових потреб, зокрема - на закупівлю засобів від комарів, вологі серветки, термоси, одяг, ліки та мішки для трупів російських окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ зазнали успіху на півдні, а окупанти намагаються відновити втрачене становище.

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