Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії на благодійному концерті збиратимуть кошти на мішки для трупів окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1206
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Росії на благодійному концерті збиратимуть кошти на мішки для трупів окупантів

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Для глядачів виступатимуть рок-гурти та танцювальні колективи.

В Росії вирішили організувати благодійний концерт, під час якого планується зібрати кошти на закупівлю мішків для трупів. Їх використають для військових, які воюють проти України.

Про це пише Newsweek.

Як стало відомо, благодійний концерт повинен відбутися в Благовєщенську Амурської області цими вихідними. Виступатимуть там рок-гурти, танцювальний ансамбль, спортсмени, презентують там також ляльковий спектакль.

Гроші ж з концерту витратять на покриття військових потреб, зокрема - на закупівлю засобів від комарів, вологі серветки, термоси, одяг, ліки та мішки для трупів російських окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ зазнали успіху на півдні, а окупанти намагаються відновити втрачене становище.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1206
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація