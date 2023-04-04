В Росії на кордоні не дозволили повернутися до України підлітку-сироті: деталі

Російські спецслужби вкотре своїми діями підтвердили викрадення українських дітей. Вони на кордоні РФ з Білоруссю не пустили до України підлітка Богдана Єрмохіна.

Спецслужби РФ не пустили до України підлітка-сироту з Маріуполя Богдана Єрмохіна. Хлопця зупинили на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомила уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд, пише російська служба BBC.

Як зазначається, український підліток-сирота з Маріуполя Богдан Єрмохін опинився в Росії після того, як його незаконно перевезли до Донецька, а вже звідти - до Підмосков’я. Згодом його передали російській родині. До цього хлопець навчався в маріупольському коледжі.

Проте у окупантів є своє бачення ситуації. На їхню думку? Богдан нібито був вивезений на кордон з РФ “обманним шляхом”.

“Ми його зловили на кордоні з Білоруссю. В останній момент встигли із силовими структурами його на кордоні зупинити”, — розповіла Львова-Бєлова.

За її словами, виїхати з РФ назад до України йому допомагали кілька людей. Проте, як завжди за методичкою, в пропагандистських висловах омбудсменки не минулося без “агентів” та “машини з водієм”.

Де наразі перебуває підліток - невідомо.

Нагадаємо, речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

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