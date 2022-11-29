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В Росії на танкове підприємство “Уралвагонзавод” відправляють працювати ув’язнених

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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653
Час на прочитання
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В Росії на танкове підприємство “Уралвагонзавод” відправляють працювати ув’язнених

Танк Т-72 / Фото: MIL.IN.UA

В Росії засуджених відправляють працювати на танковому підприємстві “Уралвагонзавод”.

В Росії на танкове підприємство “Уралвагонзавод” відправляють працювати ув’язнених, які відбувають покарання в Нижньому Тагілі.

Про це пише російське видання “Важливі новини”.

Як зазначається, ув’язнені росіяни будуть працювати на заводі операторами верстатів, свердлувальниками, токарями, фрезерувальниками, шліфувальниками, електрозварювальниками, слюсарями та машиністами крана.

Їх начебто будуть залучати до допоміжних робіт, аби не розсекретити перед ними таємну інформацію. Всього планується залучити 250 ув’язнених. Водночас від 4% до 20% зарплат ув'язнених утримають на користь держави.

На самому ж заводі випускають танки Т-72 та Т-90. Після повномасштабного вторгнення виробництво перейшло на тризмінний режим роботи, а в серпні завод почав працювати цілодобово.

Нагадаємо, що українські військові збили на Запоріжжі два ворожі гелікоптери. А в районі міста Енергодар уразили пункт управління ворога - загинуло понад 50 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
653
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