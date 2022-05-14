В Росії намагаються не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга, оскільки бояться проявів непокори в цих містах - МВС

В Росії намагаються не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга, оскільки бояться проявів непокори в цих містах - МВС

Статистика дуже цікава. На першому місці по кількості офіційних втрат, які дає російська статистика, – це Бурятія, там 99 осіб на 100 тисяч населення. Потім іде Дагестан та ряд інших регіонів.

Аналіз офіційної статистики по співвідношенню втрат серед окупантів залежно від регіону Росії, дозволяє зробити висновки, що російське військове командування намагається не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Про такі висновки повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що займається дослідницькою роботою разом з Українським інститутом майбутнього з метою окремого вивчення Росії. В рамках дослідження цього тижня був проведений спеціальний прорахунок співвідношення та кореляції втрат російських окупантів залежно від регіону, згідно з російською офіційною статистикою.

"Статистика дуже цікава. На першому місці по кількості офіційних втрат, які дає російська статистика – це Бурятія, там 99 осіб на 100 тис. населення. Потім іде Дагестан та ряд інших регіонів", - поінформував Денисенко.

Радник міністра МВС зауважив, що найцікавіше не те, де найбільше втрат, а де їх найменше.

"Найменше втрат – це Ямало-Ненецький округ, але це не показово, оскільки там більшу частину жителів регіону просто не можна призвати в армію і взагалі, дуже маленька чисельність населення. На другому та третьому місці, з найменшою чисельністю втрат, знаходяться відповідно Москва та Санкт-Петербург.

Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у 420 разів нижча, ніж в Бурятії. Тобто в російській столиці втрати складають буквально 2-3 особи на 15 млн жителів. В Санкт-Петербурзі приблизно такі самі цифри співвідношення",- зазначив Денисенко.

Радник міністра МВС розповів, чому, на його думку, російські військові командувачі намагаються не посилати мешканців Москви та Санкт-Петербурга на передову в Україні.

"По-перше, російські командувачі намагаються робити так, щоб мешканці цих міст не доходили до так званої "нульовки" на фронті. По-друге, якщо призовники з Москви та Санкт-Петербурга гинуть або зникають безвісти на території України, щоб не було ніяких офіційних похоронів та траурних історій безпосередньо в Москві",- акцентував Денисенко

Радник міністра МВС пояснив, що російське військове керівництво просто "перекидає" столичних призовників до інших регіонів.

"Умовно кажучи "москвич", але зачислений до умовної "рязані", - додав Денисенко.

Радник міністра МВС вважає, що Володимир Путін та його оточення чітко розуміють, що всі революції, які були в історії, починалися саме в столицях.

"Вони бережуть спокій та відчуття безпеки у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб ні в якому разі не почалися прояви непокори. Тому що саме з цих міст можуть починатися певні революційні рухи в Росії", - зазначив Денисенко.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, бойові втрати російського супротивника від 24 лютого до 14 травня серед особового складу орієнтовно становлять близько 27 тисяч 200 осіб.

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