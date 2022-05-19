В Росії навмисно підпалили вже 12 військкоматів від початку війни проти України

В Росії навмисно підпалили вже 12 військкоматів від початку війни проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в РФ було зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять.

Водночас російські війська продовжують вживати заходів для поповнення своїх втрат.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 19 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять: у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", – розповів Громов.

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Він також поінформував, шо в РФ триває формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів у пунктах постійної дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти, Петропавловськ-Камчатський, та 200 окремої мотострілецької бригади, Печенга, відповідно.

"На базі навчань фахівців Південного військового округу Молькіно здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань і військових частин 49 армії", – додав представник Генштабу ЗСУ.

Водночас у Криму російські окупанти намагаються відновити боєздатність своїх підрозділів, які зазнали значних втрат.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підпали військкоматів у Росії прокоментував словами про те, що РФ продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії.

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