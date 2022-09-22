В Росії називали тих, хто підлягає мобілізації: від рядових до офіцерів

Міноборони РФ визначило, які категорії будуть мобілізувати до армії. До призовної групи входять громадяни в званні від рядового до старшого офіцера.
В Росії під мобілізацію підпадають громадяни в званні від рядового до старшого офіцера. Вікова категорія - до 55 років.
Про це повідомили в Міноборони РФ.
Як стало відомо, відповідно до законодавства Росії, призову підлягають громадяни, у яких є військове звання рядового та сержанта - до 35 років, молодші офіцери - до 50 років, а також старші офіцери - до 55 років.
“Звичайно, є такі посади, які можуть заміщатися жінками, які мають відповідні військово-облікові спеціальності. До них належать, наприклад, медичні працівники, але потреба у таких фахівцях мінімальна”, - наголосили в Мінобороні РФ.
Нагадаємо, що окупанти на захоплених територіях посили контроль і тиснуть на населення.
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