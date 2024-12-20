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В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти: деталі

В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти: деталі

Ракетний удар по Києву 20 грудня. / Фото: Київська міська військова адміністрація

У Москві звітують, мовляв, "усі об'єкти були уражені".

Міноборони Російської Федерації заявило, мовляв, вранішній удар по Києву був "відповіддю" на атаку по хімічному підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області 18 грудня.

Про це цинічно заявили в міністерстві країни-агресорки.

В Міноборони РФ зауважили, що завдали груповий удар по Києву "високоточною зброєю великої дальності". Начебто, атакували пункту управління СБУ, КБ "Луч", а також позиції ЗРК "Patriot". Аж зовсім - не середмістя столиці, житлові будинки та костел.

Росіяни у своїй традиційній манері звітують, що цілі удару нібито досягнені, а "усі об'єкти були уражені".

Зауважимо, що 18 грудня в РФ заявили, що Ростовську область атакували 10 ракет. Нібито серед них були ATACMS. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що атаки зазнав "Комбінат Кам'янський". Це - одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. Зокрема, для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет.

Як повідомлялося, сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Києві лунали дуже потужні вибухиПовітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила у напрямку міста. Загинула одна людина.

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