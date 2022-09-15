В Росії не визнають паспортів РФ, які видали в "ЛДНР", і не пускають їх власників через кордон

Жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти, можуть викинути їх у смітник.

Їх не визнає сама ж Росія, а їх власників не пропускають через кордон до РФ.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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Зазначається, що після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО. Вони невдоволені ходом "СВО" та діями російського уряду.

"Панує думка, що рф здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території рф. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "лднр" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк", - повідомляють в розвідці.

Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).

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