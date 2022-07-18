"В Росії немає варіантів ненасильницької зміни політичної ситуації" - Фейгін

Російський диктатор Володимир Путін сам відкрив шлях до свого повалення.

Про це розповів російський опозиціонер Марк Фейгін в інтерв'ю НВ.

За його словами, варіантів ненасильницької зміни ситуації в Росії немає, "тому що у влади є всі важелі, що оформилися, щоб взагалі ніяк не дати такому виникнути".

"Але з урахуванням ситуації війни, вступні змінилися, що призвело до інших підходів, оцінок, до іншої сміливості, рішучості. Сам Путін відкрив шлях до насильства. Тепер так можна: зайти на територію іншої держави та вбивати людей. Значить, і щодо нього можна прийти та вбивати. В таких умовах насильство перестало бути якимось табу", - зазначив він.

За словами опозиціонера, війна може посилити революційні настрої в Росії.

"Головна теза "Війну імперіалістичну – в громадянську" нікуди не поділась. При Романових, починаючи від 1907 року, з першої Державної думи і до четвертої, був прогресивний політичний блок, були причини існування певної альтернативи внутрішньополітичного простору. Зараз такого немає взагалі. Нині все наближається до якогось сталінського стандарту, навіть не до брежнєвського. Насильство як інструмент більше не є чимось забороненим", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо, адмірал США спрогнозував терміни закінчення війни в Україні.

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