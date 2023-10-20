В Росії окупанти скаржаться на ВЛК та хочуть комісуватися: "Ці пі**ри відправлять знову з автоматом ходити, доки не пристрелять"

Російські окупанти скаржаться на неналежну роботу військово-лікарських комісій ЗС РФ. Російські військові після поранення не мають бажання продовжувати службу.

Це йдеться в розмові окупантів, яку перехопила українська розвідка.

Самі ж окупанти між собою скаржаться на ВЛК та те, що після того, як їх “підлатають” - відправляють на фронт.

“Прогнози невтішні: ліве око як бачить, так і бачитиме, сітківка видалена. А вуха… за пів року операція. Мені зараз знайдуть всі уламки, випустять з лікарні, і я найму адвоката і пробуватиму комісуватися. А то ці пі**ри відправлять мене знову з автоматом ходити, доки мене повністю не пристрелять… Я у “показовому” госпіталі, сюди й Путін приїжджав”, - сказав російський окупант.

Нагадаємо, що в Україні на тимчасово окупованих територіях перебувають 350-380 тисяч російських військових.

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