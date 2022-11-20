В Росії оприлюднили поіменну кількість окупантів та мобілізованих, які загинули на війні проти України

В Росії назвали кількість поіменно відомих окупантів, які загинули на війні проти України. Ідеться про практично 10 тисяч померлих.

В Росії назвали поіменну кількість загиблих окупантів, яки вторглися в нашу державу. Серед них - 259 мобілізованих.

Про це пише російське видання “Медиазона”.

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Як зазначається, станом на 18 листопада журналісти та волонтери поіменно підтвердили загибель 9001 російського військового, який воював проти України. Щонайменше 259 з них - це нещодавно мобілізовані.

У виданні зазначають, що мова йде лише про підтверджених осіб. В той час як реальне число значно вище.

“За останні два тижні до списку потрапило 707 осіб — це найсерйозніше зростання з початку війни. Це не означає, що всі вони загинули нещодавно: від смерті на фронті до публічного повідомлення іноді минають тижні або місяці. У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблого було мобілізовано. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі — до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 людей”, - пише “Медіазона”.

Що цікаво, в 71 випадку місцем загибелі “мобіків” була Херсонська область. Загинули ж вони, судячи з даних, протягом жовтня.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Фюрер Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Держава-агресор планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

Водночас мобілізовані, вже після того, як їх відправили до України, почали жалітися на погане спорядження та брак озброєння. Також часто в армії окупантів стаються різні конфлікти. Відомо, що у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом.

А у російському Владивостоці застрелився підполковник ЗС РФ, який відповідав за роботу з мобілізованими.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ті мобілізовані, які повернуться з війни можуть влаштувати у РФ переворот.

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