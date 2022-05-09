В Росії парад, який влаштував Путін, називають "ганебним" - перехоплення СБУ

В Росії настрої серед громадян 9 травня якісь “не святкові”.

Парад, який там влаштував Путін, називають “ганебним”, бо перспектив ніяких немає.

Про це свідчить одна із розмов, яку перехопили та оприлюднили СБУ.

“Не знаю, до чого цей парад? На**ен він потрібен? Ганебно це все. У всіх настрою немає. Дебілізм повний. Усі пониклі ходять, сумні. Більша частина людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз настало, із цими санкціями. Короче, хе**я одна”, - сказала громадянка РФ в телефонній розмові.

Ця ж жінка, яка є “споживачем” російської пропаганди, вважає, що все це в Росії відбувається через українців і що тепер “їх потрібно знищувати”.

“Смажите шашлики, так? Робіть із “хохляцьких” цих шашликів. Бійте цих гадів. Після всього, що вони роблять”, - сказала жінка своєму сину-окупанту.

Нагадаємо, що у Маріуполі "актори" з Росії розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки” та закликали місцевих на польову кухню.

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