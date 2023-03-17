В Росії пасажирський великосерійний літак можуть "списати" через західні санкції

В Росії перший великосерійний пасажирський літак незабаром може перестати здійснювати перельоти.

Перший пасажирський великосерійний російський літак може перестати літати. Причина того - відсутність деталей, які Росія не отримує через санкції.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається, пасажирський літак може перестати здійснювати польоти через дефіцит свічок запалювання. До цього деталі для російсько-французьких моторів SaM146 завозили з США, проте поставки припинилися через санкції, накладені на РФ через повномасштабне вторгнення до України.

За словами заступника гендиректора росавіації "ІрАеро" Володимир Панфілов, який звернувся до Мінпромторг РФ, “протягом найближчого часу” частина парку Superjet може припинити польоти через недостаток свічок. Однак в компанії підкреслюють, що запасні деталі поки що є.

Водночас "Ростех" планує виготовляти їх самостійно.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні винищувачів МіГ-29.

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