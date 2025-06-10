В росії підтвердили смерть воєнного злочинця нагайка, ліквідованого ГУР Буданова ще 3 січня

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Вперше про його смерть 4 січня 2025 року повідомило кероване Кирилом Будановим Головне управління розвідки.

«3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан наґайко константін владіміровіч», - йшлося в повідомленні.

У відповіді слідчого управління вказано, що кримінальна справа знаходиться в стані попереднього слідства і будь-які подробиці не можуть бути розголошені.

Згідно наявної інформації капітан нагайко під час чергування у військовій частині отримав посилку. При спробі її відкрити, спрацював вибуховий пристрій. Капітана на евакуаційному гелікоптері доправили до лікарні в іваново. Операція з трепанації черепа виявилась невдалою і російський злочинець помер не опритомнівши.

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Капітан Нагайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію. Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Саме підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року, коли було завдано ракетного удару по кафе під час поминальних заходів. Внаслідок удару загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик.