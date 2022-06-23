В Росії планують зняти фільм про “звільнення Донбасу”: Подоляк назвав це “патріотичним горором”

В Росії планують зняти “патріотичний хоррор”.
Міністр культури РФ Мединский анонсував, що хоче зняти фільм про “звільнення Донбасу”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
За словами радника, цікаво, який у стрічки буде сюжет.
“Група головорізів вторгається у щасливий регіон і починає грабувати людей, ґвалтувати жінок, будувати концтабори, розлучати сім'ї та ховати дітей у безіменних могилах? Новий жанр: російський патріотичний хоррор?” - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що у Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі.
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