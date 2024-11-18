В Росії почали лякати застосуванням новітньої зброї у разі далекобійних ударів України

Водночас у Москві заявили, що застосування далекобійної зброї не змінить ситуацію на полі бою.

У Москві заявили про можливість ударів по Україні зброєю, яка раніше не застосовувалася, у відповідь на далекобійні удари по РФ західною далекобійною зброєю.

Про це заявив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін, передає видання ТАСС.

"Застосування далекобійної зброї не змінить ситуацію на полі бою, але посилить долю України та її майбутнє. Не виключено використання нових систем озброєння, які територією України Російська Федерація не застосовувала", – заявив речник Держдуми РФ Володін.

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Нагадаємо, що Північна Корея посилила Росію далекобійною зброєю. КНДР надала приблизно пів сотні 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними, так і керованими ракетами.