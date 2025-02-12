В Росії почався справжній хаос: Forbes про наслідки ударів про НПЗ

Лютий може бути одним з найгірших місяців для росіян через атаки безпілотників.

Атаки на ключові об'єкти нафтової інфраструктури на території РФ спричинили справжній хаос у цій стратегічній галузі. В результаті ударів в Росії було тимчасово скорочено виробництво нафтопродуктів приблизно на 10%.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

"Цей місяць може бути гіршим для росіян, оскільки українське озброєння атакує все більше і ще частіше. У вівторок (11 лютого - Ред.) ввечері українські безпілотники пролетіли відстань щонайменше 450 миль (понад 720 км), щоб завдати удару по нафтопереробному заводу "Роснефті" в Саратові на півдні Росії", - йдеться у статті.

Саратовський НПЗ є важливою частиною російської нафтопереробної галузі. Його потужності сягають сім мільйонів тонн нафти на рік. Це понад 2% загальних переробних можливостей РФ, що зосереджені на 30 великих підприємствах.

"Звісно, нафтопереробні заводи можна відремонтувати. Але не тоді, коли вони продовжують вибухати", - наголошують у виданні.

Це вже не перша серія ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Минулого місяця Україна атакувала об'єкти в Саратові, Ростові, Волгограді та Краснодарському краї, завдаючи значних збитків.

Невпинна швидкість українських ударів ускладнює ремонтні роботи та вичерпує ресурси, необхідні російським компаніям для збільшення видобутку та експорту нафти. Так, найбільший російський виробник нафти "Роснефть" оголосив про те, що може відмовитися від планів модернізації.

Попри зусилля Росії щодо захисту своїх об'єктів, ситуація для них ускладнюється.

"Але російська протиповітряна оборона розтягнута. Нафтова промисловість розкидана по всій території Росії і, як пояснив генерал-лейтенант армії США у відставці Марк Гертлінг, "ви не можете захищати скрізь"", - підсумували у виданні.

"Справа не в тому, що росіяни не намагаються запобігти атакам. Українська аналітична група Frontelligence Insight відзначила "посилені заходи маскування та захисту" на деяких російських базах і складах палива. Але російська ППО розтягнута, адже нафтова промисловість поширена по всій території Росії.

Як повідомлялося, Росія зіткнулася з проблемою, яка серйозно лякає диктатора Володимира Путіна. З усіх сил він намагається вирішити демографічну проблему.

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