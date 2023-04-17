В Росії укоротив собі віку депутат-кандидат в Госдуму: воював в Україні, отримав поранення та контузю

В російському Барнаулі укоротив собі віку екскандидат в Госдуму РФ. Він провів рік на війні в Україні.

В Росії укоротив собі віку депутат-кандидат в Госдуму, який провів рік на війні в Україні.

Про це пишуть російські-телеграм канали.

Як стало відомо, чоловік до війни працював електриком у перинатальному центрі, до цього він намагався просуватися в Госдуму від Барнаульського округу. Проте він так і не зібрав необхідні 13 тисяч підписів.

“У квітні 2022 року чоловік вирушив у зону бойових дій як контрактник, з фронту повернувся лише 2 місяці тому, з контузією та пораненнями. Анатолія виявила родичка — він повісився у себе вдома і, зважаючи на все, після повернення страждав від депресії”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що в Росії секретар Ради нацбезпеки РФ Патрушев та начальник Генштабу РФ Герасимов хотіли саботувати воєнні дії, щоб прискорити закінчення війни. Експерти вважають це конспірологічною версією.

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