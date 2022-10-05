В Росії понад пів тисячі в’язнів погодилися воювати проти України - Генштаб

Через нестачу військової сили командування окупаційних військ вербує в’язнів у російських тюрмах на війну проти України.

В Росії не зважаючи на "часткову" мобілізацію продовжують вербувати в’язнів на війну проти України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 5 жовтня.

"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Росії триває "часткова" мобілізація. Через відсутність місць та забезпечення у деяких навчальних центрах мобілізованих росіян почали відправляти додому.