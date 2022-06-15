В Росії поранених окупантів відмовляються лікувати медпрацівники

Поранених російських окупантів, які потрапляють в госпіталі до Бєлгорода та Пітера, не лікують медпрацівники.

Багато хто із військових РФ відмовляється воювати в Україні.

Про це між собою спілкуються окупанти, розмову яких перехопило Головне управління розвідки.

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Як виявилося, окупати обговорювали загадкове зникнення свого товарища в “маленькому лісі”. Той відбився від групи та загубився. Товарищі окупанта вважають, що він вже мертвий.

“Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели, вони мали заходити за танками. А Кирилов не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 курильских людей. Вони тут в ах*є. Сьогодні половина відмовилася”, - розповів окупант своєму товарищу.

Той зі свого боку нарікав на російських лікарів, до яких він потрапив з контузією - ті відмовляються його лікувати. Після поранення він постійно переміщується з одного госпіталя до іншого.

“То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз перебуваю в Муліно, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до пи**и. В Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув: тільки кров взяли, антибіотики поставили, КТ зробили, і все. Більше ні**я”, - розповів російській окупант.

Нагадаємо, що за добу окупанти обстріляли п'ять громад Миколаївської області.

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