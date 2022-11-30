В Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів" – британська розвідка

Володимир Путін посилює репресії проти росіян через відсутність успіхів у війні проти України.

Від 1 грудня на території Російської Федерації набудуть чинності зміни до закону про "іноземних агентів". Путін використовує цей закон для репресій уже десять років.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до закону про "іноземних агентів" 2012 року, який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Планується, що нові заходи набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Поправки розширять визначення, додавши осіб, які просто перебувають під невизначеним "впливом або тиском" іноземних гравців. Міністерство юстиції також матиме право публікувати особисті дані та адреси призначених "іноземних агентів", що майже напевно поставить їх під загрозу переслідування.

"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція різко посилилася після вторгнення РФ в Україну. Кремль, ймовірно, діє на попередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки війна триває та все більше впливає на повсякденне життя росіян", - дійшли висновку в розвідці Британії.

Закон про "іноземних агентів" у Росії

Закон про "іноземних агентів" у Росії ухвалили 2012 року. Влітку 2022 року Володимир Путін підписав закон про "іноземних агентів", раніше ухвалений Держдумою і схвалений Радою Федерації, який узагальнює, доповнює чинне законодавство у цій сфері та розширює можливості його застосування.

У Москві під час мітингу затримали 10 журналістів, які вийшли на одиночні пікети під будівлю ФСБ, виступаючи проти визнання ЗМІ "іноземними агентами".

У Росії оголосили іноземними агентами "Голос Америки" та "Радіо Свобода".

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