В Росії - сутички між “Z-патріотами”: накинулись на пропагандистів Соловйова

В Росії продовжуються сутички між так званими “Z-патріотами”. Члени партії Лімонова провели акцію проти пропагандистів Соловйова.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Члени партії Лімонова провели акцію проти пропагандистів Соловйова, які зацькували та довели до самогубства російського військового Андрія Морозова (Мурза). На будівлі ВДТРК вивісили плакат із написом “Братці, черв'яки!”, маючи на увазі пропагандистів Вітязеву та Гаспаряна. Ну ок, це і справді смішно”, - написав Денис Казанський.

Нагадаємо, що підприємства РФ почали масове виробництво найважчої планувальної бомби ФАБ-1500-М54.

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