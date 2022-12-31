В Росії протести неможливі, більшість росіян підтримують війну проти України - Буданов

За словами очільника ГУР, росіяни бачать навколо себе соціальні проблеми, однак свідомість росіянина дуже легко перекладає за них відповідальність на колективний захід та Україну.
У Росії протести неможливі, бо більшість росіян підтримують війну проти України.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв`ю під час інформаційного телемарафону.
"Протести не можуть бути в Росії... Росіяни насправді підтримують цю війну. Так, трішки впав відсоток підтримки - до 70. Але це нічого не змінює. Підтримують, тому що вірять своїй пропаганді, вона тріщить по швах, але оцей перелом в мізках зводить з розуму", - сказав він.
За словами Буданова, росіяни бачать навколо себе соціальні проблеми. "Однак свідомість росіянина, зауважив він, дуже легко перекладає за них відповідальність на колективний захід та Україну. Тому вони й підтримують війну", - додав керівник ГУР.
Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.
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