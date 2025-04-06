В Росії вигадали нове виправдання своїм ракетним ударам по Києву

Рятувальники. / © ДСНС

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Вночі проти 6 квітня російська армія атакувала балістичними ракетами Київ та область. Москва видала власну версію обстрілу.

Про це повідомило Міноборони РФ, повідомляють росЗМІ.

Окупанти цинічно відзвітували, що вночі “завдали удару по центральній артилерійській базі озброєння ЗСУ, підприємствам оборонно-промислового комплексу”, що нібито задіяні у виробництві безпілотників. Нахабно заявило Міноборони РФ про успіхи нічного обстрілу. Мовляв, уражено “інфраструктуру військового аеродрому ЗСУ, місця ремонту та обслуговування західної техніки та підприємство ВПК”.

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Натомість традиційно в РФ і словом не обмовилися, що атаковано цивільну інфраструктуру, а також є пошкодження у районах Києва та загинула цивільна людина.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, куди цієї ночі РФ вдарила всією балістикою. За словами речника Юрія Ігната, сили ППО збили цієї ночі лише одну ракету.

Дата публікації 08:57, 06.04.25 Кількість переглядів 417 З'явилося відео з місця ракетної атаки у Києві