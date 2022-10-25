В Росії Путіна критикує засновник "Вагнера" Пригожин: падає авторитет очільника Кремля

Очільника Кремля Путіна особисто критикував засновник формування “Вагнера” Євген Пригожин. Він висловлював фюреру незадоволення військовими діями в Україні.

Про це пише видання Washington Post.

Пригожин, як повідомляється, і публічно кілька тижнів тому критикував Путіна. Проте сам Пригожин, коли висловлював Путіну критику, відчував себе комфортно. Це каже про те, як зростає вплив Пригожина та падає авторитет Путіна на тлі постійних помилок та втрат на полі бою.

“Протягом багатьох років Пригожин діяв у тіні російської влади, заперечуючи зв’язки із сумнозвісною російською групою найманців Вагнера та петербурзькою фабрикою інтернет-тролів, яку, за словами влади США, він фінансував для втручання в президентську кампанію в США 2016 року. Він допомагав просувати зовнішні цілі Кремля поза формальними структурами та отримав прізвисько ”кухар Путіна” через те, що володів рестораном у Санкт-Петербурзі, який колись відвідував Путін”, - пише Washington Post.

Нагадаємо, що Кадиров закликав "стирати з землі" міста України і невдоволений "слабкими відповідями" Росії.

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