В Росії рекомендували банкам до кінця року утриматися від виплат акціонерам.
Мова йде про дивіденди та перерахування бонусів.
Про це з посиланням на відповідний документ пише “Європейська правда”.
Як стало відомо, Центробанк РФ рекомендував банкам до кінця року утриматися від виплат для “забезпечення фінансової стійкості кредитних організацій як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі в умовах структурної трансформації російської економіки”.
Нагадаємо, що Зеленський повідомив, які країни підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
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