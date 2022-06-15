В Росії рекомендували банкам до кінця року утриматися від виплат акціонерам

В Росії рекомендували банкам до кінця року утриматися від виплат акціонерам

В Росії рекомендували банкам до кінця року утриматися від виплат акціонерам.

Мова йде про дивіденди та перерахування бонусів.

Про це з посиланням на відповідний документ пише “Європейська правда”.

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Як стало відомо, Центробанк РФ рекомендував банкам до кінця року утриматися від виплат для “забезпечення фінансової стійкості кредитних організацій як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі в умовах структурної трансформації російської економіки”.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, які країни підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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