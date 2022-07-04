В Росії розповсюджують фейки про мобілізацію жінок в Україні

В Росії пропагандистська преса знову почала розповсюджувати фейки.
На цей раз вони “взялися” за мобілізацію жінок в Україні.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, в російському медіапросторі почали з’являтися фейки про мобілізацію жінок в Україні. Цю ж інформацію підхопили і українські ЗМІ. Тому в Міноборони просять не спікулювати темою та не гнатися за переглядами.
“З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року. Станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються”, - наголосила Ганна Маляр.
Нагадаємо, що в Маріуполі почали обвалюватися багатоповерхівки, по яким завдавала ударів армія РФ.
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