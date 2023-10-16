В Росії ще одна ПВК вербує найманців для війни в Україні – британська розвідка

У Росії приватна військова компанія "Редут" вербує найманців під виглядом "добровольців", зокрема колишніх "вагнерівців". Чисельність групи, ймовірно, налічує понад 7000 осіб.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, включно з її вербуванням.

Зараз "Редут" є одним із підрозділів ПВК і добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил.

"Цілком реалістична можливість того, що практика Міноборони Росії вербувати через так звані добровольчі загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти знищують Авдіївку 500-кілограмовими бомбами та ускладнюють логістику.

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