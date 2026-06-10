В Росії спалахнули нафтові гіганти: Генштаб розкрив наслідки ударів по об’єктах ворога

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ / © Associated Press

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У ніч проти 8 червня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Зокрема було завдано ударів по нафтобазі «Грушовая», НПС «Красноармейск» та ЛВДС «Красний Яр».

Після проведення додаткової розвідки Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ураження трьох цілей на території Росії.

Відомо, що на перевалочній нафтобазі «Грушовая» в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю підтверджено займання двох резервуарів із нафтою. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури, яка використовується для оцінювання якості нафтопродуктів.

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Крім того, на нафтоперекачувальній станції «Красноармейск» у Саратовській області підтверджено горіння двох нафтових резервуарів об’ємом по 50 тисяч кубометрів.

Також уточнено наслідки удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. Там, за даними українських військових, горить один резервуар із нафтою об’ємом 50 тисяч кубометрів.

«Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України», — йдеться в повідомленні.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ — останні новини

Нагадаємо, вночі 8 червня Новоросійськ зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів і пожежу на нафтовому терміналі «Шесхаріс».

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Раніше Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків повідомляло, що Сили оборони України вже двічі атакували нафтобазу «Грушовая» у Краснодарському краї РФ. Після ударів 25 травня та 8 червня, за попередніми оцінками, було пошкоджено або знищено від 10 до 15 резервуарів із паливом. «Грушовая» вважається одним із найбільших об’єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі та розташована поблизу Новоросійська. Площа об’єкта — понад 212 га, а загальна місткість резервуарного парку становить понад 1,2 млн м³ нафти та нафтопродуктів.

Крім того, ніч проти 10 червня українські сили завдали ударів по низці воєнних та паливно-енергетичних об’єктів на території РФ. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна ракета FP-5 «Фламінго» влучила у воєнний завод у Чебоксарах. За його словами, підприємство виробляє компоненти для російських безпілотників і ракет.

Також під удар потрапив нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарській області, розташований більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту. За словами президента, СБУ уразила два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирській області РФ.

Водночас СБУ повідомила про ураження нафтоперекачувальних станцій «Второво» та «Лобково» у Володимирській області РФ. За даними спецслужби, ці об’єкти беруть участь у забезпеченні паливом московського регіону. Операцію виконали спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

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