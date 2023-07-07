В Росії сталася "бавовна" на заводі з виробництва вибухових речовин: багато загиблих

Попередньо, загинули шість людей. Ще двоє постраждали.

В Самарській області, що в Росії, сталася “бавовна” на заводі “Промсинтез”. Попередньо, відбувся вибух в трубі, через яку подають азот.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як стало відомо, вибух стався в місті Чапаєвськ. Там вибухнула труба, через яку подається азот.

“За попередніми даними, стався вибух труби, якою подавався азот на будівлю. Внаслідок ЧП загинули шість людей, ще двоє людей постраждали. Завод "Промсинтез" займається виробництвом вибухових речовин”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що Чехія передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди і навчатиме українських пілотів на F-16.

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