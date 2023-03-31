В Росії судять офіцера, який начебто не відбив атаку ЗСУ на Бєлгородську область

В Росії будуть судити офіцера, який начебто не завадив “ракетному обстрілу” ЗСУ.

В Росії завели кримінальну справу проти офіцера, який, за версією слідства, не “завадив ракетному обстрілу” ЗСУ.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

За даними газети "Коммерсант", справу про порушення правил несення бойової черги, що мала тяжкі наслідки, порушили весною 2022 року через обстріл позицій російських військових в Бєлгородській області.

Внаслідок удару, за матеріалами справи, загинули 7 військовослужбовців, ще 43 людини отримали поранення і контузії, було знищено 15 і пошкоджено 30 одиниць техніки на 89 мільйонів рублів.

Єдиним обвинуваченим у справі став офіцер, який перебував на бойовій черзі під час налету. За версією слідства, маючи всі можливості для запобігання атаки ЗСУ, він допустив завдання серйозної шкоди обороноздатності країни.

Обвинуваченого як мінімум з травня 2022 року утримують у СІЗО. Газета зауважує, що військові слідчі вперше в сучасній історії застосували частину 2 кримінальної статті 340, передбачаючої до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі закликали своїх громадян покинути Росію після арешту журналіста WSJ.

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