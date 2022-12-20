В Росії – суперечливі погляди щодо наступу на Україну взимку – AFP

Серед російського керівництва є ті, хто реально сумнівається щодо здатності здійснити цей наступ.

У російського керівництва ­– суперечливі погляди на те, чи варто починати наступ на Україну взимку, яка попереджала про можливу повторну спробу захоплення Києва.

Про це повідомляє AFP з посиланням на високопосадовця зі США.

"Я думаю, що ми бачимо суперечливі речі. Безумовно, є дехто (в РФ – ред.), хто хотів би продовжити наступ в Україні. Є інші, у кого є реальні сумніви щодо здатності Росії насправді це зробити", – сказав анонімний американський чиновник.

Він також сказав, що США "пристосуються та швидко адаптуються", якщо характер російського вторгнення до України зміниться.

"Те, що ми робили – те, що ми продовжуємо робити – це переконатися, що українці мають у своїх руках засоби для ефективного захисту від російської агресії", – пояснив чиновник.

Він звернув увагу і на те, що водночас українці "не мають наміру збавляти темпи" через зимову погоду упрагненні повернути території.

Нагадаємо, як попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, РФ готує близько 200 тис. нових військових, яких точно пожене в новий наступ на Україну або на сході, або з півдня, або з Білорусі. Це може статися у січні, проте скоріш за все, – навесні. Залужний також заявив про плани окупантів знову атакувати Київ.

За оцінками голови МЗС Дмитра Кулеби, російські загарбники можуть піти у великий наступ наприкінці січня-лютого 2023 року.

Коментуючи інформацію про новий наступ з боку РФ, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна усвідомлює таку ймовірність, проте залишається під питанням – чи здатні окупанти на це.

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