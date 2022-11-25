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В Росії світову ізоляцію називають "суверенітетом": так там реагують на вихід з ринку IT-компаній

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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17
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В Росії світову ізоляцію називають "суверенітетом": так там реагують на вихід з ринку IT-компаній

Фото: Скріншот

Росія досягла цифрового суверенітету, оскільки з неї вийшли всі  IT-компанії.

В Росії вважають, що досягли цифрового суверенітету. Але сталося це через те, що з ринку вийшли всі іноземні IT-компанії.

Про це заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.

“Ми досягли цифрового суверенітету. Тому що іноземні компанії майже всі пішли з ринку. Ми надані самі собі”, - сказав глава Мінцифри РФ.

Шадаєв впевнений, що ті ніши, які тепер пусті через відтік іноземних IT-компаній, будуть заміщені російськими продуктами.

Нагадаємо, що Путін заявив, що "Росія воює не з українцями, а з тими, хто використовує їх як гарматне м'ясо". Путін вказав на нібито погану моральну атмосферу та розстріли в українських військах.

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Дата публікації
Перегляди
17
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