В Росії світову ізоляцію називають "суверенітетом": так там реагують на вихід з ринку IT-компаній

Росія досягла цифрового суверенітету, оскільки з неї вийшли всі IT-компанії.
В Росії вважають, що досягли цифрового суверенітету. Але сталося це через те, що з ринку вийшли всі іноземні IT-компанії.
Про це заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.
“Ми досягли цифрового суверенітету. Тому що іноземні компанії майже всі пішли з ринку. Ми надані самі собі”, - сказав глава Мінцифри РФ.
Шадаєв впевнений, що ті ніши, які тепер пусті через відтік іноземних IT-компаній, будуть заміщені російськими продуктами.
Нагадаємо, що Путін заявив, що "Росія воює не з українцями, а з тими, хто використовує їх як гарматне м'ясо". Путін вказав на нібито погану моральну атмосферу та розстріли в українських військах.
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