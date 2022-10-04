В Росії тактична ядерна зброя готова до використання - російський політик

В Росії заговорили про те, що тактична ядерна зброя вже готова до використання.
В Росії тактична ядерна зброя готова до використання. Питання тільки в тому, коли фюрер Путін може натиснути кнопку.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав російський політичний аналітик Валерій Соловей.
“Рішення щодо застосування тактичної ядерної зброї прийнято. Питання у часі та місці”, - сказав Соловей.
Нагадаємо, що Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін.
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