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В Росії танк на пляжі ледве не розчавив людей (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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884
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В Росії танк на пляжі ледве не розчавив людей (відео)

У Росії танк виїхав на пляж і ледь не роздавав відпочивальників. ФОТО: скрин із відео

Інцидент начебто стався на одному з пляжів під Тюменню.

В Росії солдати на танку заїхали на пляж і ледь не розчавили людей, які там відпочивали.

Відповідне відео почали публікувати російські телеграмк-канали.

На кадрах видно, як на територію пляжу заїжджає танк, який починає там маневрувати між припаркованими автівками. Інцидент начебто стався під Тюменню. Один зі свідків, коментуючи дії військових, зазначив, що танк практично їде по людям. 

Для чого саме російські військові влаштували “показ техніки” відпочивальникам пляжу - невідомо.

В Росії танк на повній швидкості заїхав на пляж

В Росії танк на повній швидкості заїхав на пляж

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти влаштували "авіашоу" на пляжі просто над людьми.

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Дата публікації
Перегляди
884
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