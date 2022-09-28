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В Росії щойно мобілізовані громадяни ставлять рекорди: Жданов розповів, які саме

Дата публікації
Перегляди
1977
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В Росії щойно мобілізовані громадяни ставлять рекорди: Жданов розповів, які саме

Фото: Getty Images

В Росії почали встановлювати рекорди. Перші мобілізовані в РФ чоловіки на фронт потрапили через три дні.

В Росії тільки що мобілізовані громадяни ставлять рекорди - вони за лічені дні потрапляють на фронт, а після - в полон до українських військових.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“На сьогоднішній день рекорд – шість діб з моменту отримання повістки до попадання в полон ЗСУ. Російський мобілізований, коли потрапив у полон, з переляку навіть почав говорити, що його мобілізували до лав радянської армії. Тобто людина воює мірками радянської армії, в якій вона колись служила. Такі люди зараз становлять справжнє гарматне м'ясо”, - розповів Олег Жданов.

Також він додав, мобілізованих відправили на підкріплення першого танкового полку другої мотострілецької дивізії танкової армії.

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, як розпізнати іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1977
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