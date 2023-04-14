В Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад 9 травня: про що це може казати

У деяких регіонах країни-агресорки Росії та в окупованому Криму скасували традиційний парад на 9 травня.

В Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Пов’язано це можу бути з втратами техніки на війні проти України.

Про це пише аналітичний центр Atlantic Council.

Як зазначається, традиційний парад військової техніки скасували в Білгородській та Курській областях, а також в окупованому Криму. Аргументували вони це тим, що начебто не “провокувати противника” скупченням військових і техніки.

Аналітичний центр припускає, що рішення скасувати парад є болючим ударом для фюрера Путіна. Це, окрім іншого, підкреслює “похмуру реальність”, яка стоїть за “оптимістичними пропагандистськими зображеннями” війни проти України.

“Офіційно скасування парадів пояснюється міркуваннями безпеки, пов'язаними з триваючим російським вторгненням в Україну. Однак численні коментатори припускають, що Москва також відчуває дедалі більшу нестачу танків і зі зрозумілих причин прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні”, - пише Atlantic Council.

Водночас в Москві парад таки ймовірно пройде, “однак Путіну, швидше за все, не буде чого святкувати”.

Нагадаємо, що Росія значно посилить свої атаки на фронті найближчими тижнями.

Читайте також: