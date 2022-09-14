Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії у кожному регіоні є свій олігарх: військовий експерт пояснив, як вони можуть вплинути на мобілізацію

Дата публікації
Перегляди
1109
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Росії у кожному регіоні є свій олігарх: військовий експерт пояснив, як вони можуть вплинути на мобілізацію

Фото: Associated Press

В Росії у кожному регіоні є свій олігарх.

Росія - повна олігархів. Вони є у кожному регіоні країни-агресорки. У першу чергу, це олігархічні місцеві структури феодального рівня.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

“У кожному регіоні є свій олігарх. У першу чергу, це олігархічні місцеві структури феодального рівня. Тобто свій феодал - не олігарх, не політик, не губернатор, а саме феодал. Ось саме ці феодали будуть діяти вже не в інтересах Москви, а саме в інтересах регіону. Тому я б назвав РФ не РФ, це таке собі об'єднання алодів. У кожного є свій наділ, яким він керує. Чудово ми це побачили 2020 року під час коронавірусу, коли ось ці регіони самостійно від центру приймали рішення, щоб блокувати в'їзд із інших регіонів”, - наголосив військовий експерт.

За його словами, ситуація в РФ зараз нагадує події 90-х років, коли кожен регіон демонстрував внутрішню незалежність.

“Тому якщо розпочнеться загальна мобілізація, то фактично РФ опиниться в ситуації, коли велика кількість її елементу силової структури, як от Міністерство оборони, буде нездатне якось придушувати цю ситуацію”, - підкреслив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що львівські десантники збили російський багатоцільовий винищувач Су-30.

Читайте також:

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1109
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація