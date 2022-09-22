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В Росії учасникам протестів проти мобілізації вручають повістки та відправляють на війну

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В Росії учасникам протестів проти мобілізації вручають повістки та відправляють на війну

Фото: SOTA

Протестний рух в Росії, який почався після оголошення “часткової” мобілізації, закінчився для учасників врученням повісток.

В Росії учасникам протестів проти мобілізації вручають повістки та відправляють на війну проти України. Хоча раніше за вихід на мітинги росіяни отримували великі штрафи та ув’язнення.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

“Раніше за участь в цих заходах їм виписували штрафи. А зараз чоловікам, яких там затримали, вже вручили повістки - вони всі поїдуть на війну. З цього ми можемо зробити тільки один висновок: там є люди, які проти війни. Але їх меншість, вони неорганізовані, у них немає лідера. В кінцевому випадку це зводиться до якогось мазохізму, коли людей просто побили”, - підкреслив Роман Цимбалюк.

За його словами, єдина різниця цих мітингів від інших, що зараз там скандують “Путіна в окопи”. Але це нічого особливо нічого не дасть, якщо не піти на сутички з силовиками.

Нагадаємо, що мобілізація російському бюджету стане у 1,3 трильйона рублів щорічно.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
427
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