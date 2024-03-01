В Росії успішно атакований комплекс "Панцир С-1": з'явилося відео

Атака на ворожий засіб ППО сталася поблизу села Ґоловчіно Грайворонського району Бєлгородської області.

В Росії успішно атакуваний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України і оприлюднило відео.

ГУР МО України інформує ― 29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1".

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони сталася поблизу села Ґоловчіно Грайворонського району Бєлгородської області.

Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат ― поранені двоє російських окупантів.

Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Вартість російського РГК "Панцир С-1" становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в Азовському морі горіло судно окупантів: у ГУР повідомили про значні втрати росіян.

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