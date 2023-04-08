В Росії в бойовій готовності перебувають 12 бомбардувальників: Ігнат про загрозу ворожої атаки

На аеродромах на території Російської Федерації у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокації.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродром є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.

"Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет", сказав Ігнат.

Разом з тим Ігнат зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.

Раніше Юрій Ігнат повідомляв, що днями ракетоносії "Кинджала" МіГ-31К покинули Білорусь. Утім, невдовзі можуть знову повернутися на білоруську територію. За його словами, виліт винищувачів може бути спровокований технічними питаннями.

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