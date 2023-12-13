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В Росії в кювет злетіла вантажівка з пошкодженим літаком Су-34 (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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В Росії в кювет злетіла вантажівка з пошкодженим літаком Су-34 (відео)

Фото: Скріншот

Винищувач Су-34 прямував на ремонт.

В Росії в кювет злетіла вантажівка, яка перевозила пошкоджений винищувач Су-34. 

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал “Військовий кур’єр”.

“Пошкоджений російський винищувач Су-34 прямував на ремонт, але “дураки та дороги” вирішили добити його. Машина з літаком злетіла у кювет. Вєчного польота”, - написав “Військовий кур’єр”.

На кадрах видно, як кабіна водія злетіла в кювет, в той час, як тягач, на якому перебуває винищувач Су-34, стоїть на узбіччі дороги.

Нагадаємо, що на росТБ показали звернення голови таємної розвідки Британії – він закликав шпигувати проти Росії.

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Дата публікації
Перегляди
289
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