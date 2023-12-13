В Росії в кювет злетіла вантажівка з пошкодженим літаком Су-34 (відео)

Винищувач Су-34 прямував на ремонт.
В Росії в кювет злетіла вантажівка, яка перевозила пошкоджений винищувач Су-34.
Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал “Військовий кур’єр”.
“Пошкоджений російський винищувач Су-34 прямував на ремонт, але “дураки та дороги” вирішили добити його. Машина з літаком злетіла у кювет. Вєчного польота”, - написав “Військовий кур’єр”.
На кадрах видно, як кабіна водія злетіла в кювет, в той час, як тягач, на якому перебуває винищувач Су-34, стоїть на узбіччі дороги.
Нагадаємо, що на росТБ показали звернення голови таємної розвідки Британії – він закликав шпигувати проти Росії.
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