В Росії відчувається зменшення обсягів виробництва зброї: в ГУР пояснили, як це вплине на Україну

Російські окупанти намагаються нарощувати обсяги та повернутися до довоєнного стану.

В Росії поточні обсяги виробництва не дозволяють повернутися до рівня озброєння до повномасштабного вторгнення. Незалежно від цього, загрози ракетних обстрілів зберігаються.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

"Ворог, безумовно, намагається нарощувати виробництво зброї, зокрема й ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але... поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення... Проте загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі зберігаються, і це серйозний виклик", - повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

Нагадаємо, що росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів і місцевих.

Читайте також: