В Росії відкрито сказали про ліквідацію генерала з "верхівки" військово-повітряних сил РФ

В Росії відкрито сказали про ліквідацію генерала з "верхівки" військово-повітряних сил РФ

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України загинув російський генерал-майор військово-повітряних сил РФ у відставці Канамат Боташев.

В Росії відкрито визнали його ліквідацію. Льотчика-окупанта поховали з усіма почестями, а прощалися з ним на центральній площі в місті Карачаєвськ.

Про це пише російське пропагандистське видання “РІА Новості”.

Як зазначається, Боташев перебував за штурвалом літака Су-25, який українські військові збили в Луганській області 22 травня. Проте в РФ не уточнюють, за яких саме умов загинув військовий.

Примітно, що Боташев командував полком гвардійської авіабази, яка розташована у Воронежі. З часом його звільнили через інцидент у Петрозаводську, коли 2012 року він попросив свого приятеля “покатати” його на літаку, доступу до якого він не мав.

У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, але зробити цього не вдалося - літак розбився. Пілоти катапультувалися. За цю “пригоду” їх звільнили з армії і відправили під суд.

Нагадаємо, що Росія може посилити обстріл на кордоні. Під загрозою дві області.

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